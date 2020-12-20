كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وأفاد الموقع الإلكتروني الكويتي “المجلس”، ظهر اليوم الأحد، بأن الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، قد توفى قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.

وجرى تداول أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي، ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، خلال الأيام الماضية، في وقت سبق وأن أجرى الشيخ ناصر منتصف عام 2018 عملية جراحية، لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.

ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل/نيسان عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.