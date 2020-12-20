وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 23 وفاة و2152 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ليصبح المجموع الكلي 274949

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة و2152 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3568 وفاة و274949 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 762 حالة في محافظة العاصمة عمان، و614 حالة في محافظة إربد، منها 62 حالة في الرمثا، و144 حالة في محافظة البلقاء، و125 حالة في محافظة الزرقاء، و82 حالة في محافظة عجلون، و75 حالة في محافظة المفرق، و74 حالة في محافظة جرش، و73 حالة في محافظة العقبة، و58 حالة في محافظة الكرك، و54 حالة في محافظة الطفيلة، و48 حالة في محافظة مأدبا، و43 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 28257 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 102 حالة، فيما غادرت 129 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1037 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس 954 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس 323 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس 142 جهازا بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3980 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 243106 حالات.

وأضاف أن 18536 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2962873 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 61ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).