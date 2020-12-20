وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 23 وفاة و2152 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ليصبح المجموع الكلي 274949
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جرينتش+2 12:28
فايزة أحمد.. ماتت بالسرطان وعبد السلام النابلسي هرول بالبيجاما بشوارع الزمالك لنجدتها

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