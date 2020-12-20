فايزة أحمد.. ماتت بالسرطان وعبد السلام النابلسي هرول بالبيجاما بشوارع الزمالك لنجدتها

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، وفجأة دق جرس التليفون في منزل الفنان عبد السلام النابلسي الذي رفع السماعة وهو يتأفف لإزعاجه في هذا الوقت المتأخر من الليل.

هب النابلسي مذعورا، وأيقظ صديق له كان في ضيافته، وبحركاته المعهودة يطلب منه الاستيقاظ،ومصاحبته لإنقاذ فايزة أحمد من الموت، وفي دقائق كان النابلسي وصديقه يجريان بالبيجاما في شوارع الزمالك ليلا حتى وصلا إلى منزل فايزة أحمد التي استقبلته ويعلو وجهها الشحوب، والهذيان، فسارع بمساعدتها، وطلب منها أن تستريح ولا تستلم للوهم، وطمأنها بأنه قام بالاتصال بالطبيب وسيارة الإسعاف، وأخذ يبحث عن الدواء الذي تتناوله، وفاجأته بأنها شربته كله مرة واحدة.

جحظت عين النابلسي وبدت على وجهه علامات القلق والخوف من تصرفها، وبعد دقائق، كان رجال الإسعاف والطبيب في منزل فايزة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها أخبرها الطبيب قائلا: كل اللي عندك ياست فايزة شوية برد، وكتب لها روشتة علاج جديدة، بينما استلقت فايزة على ظهرها تردد آه.. آه.. وكأنها تشدو بإحدى أغانيها.. ياخسارتك في الموت يافايزة.

وأخذت تتأوه من الألم، بينما يشد النابلسي في شعر رأسه ويقول: ياسلام بس لو مكونتيش تتألمي كده.. ولم يتركها إلا بعد أن غطت في نوم عميق، وجلس يتدبر الأمر في العودة إلى المنزل هو وصديقه بعدما اكتشف بأنهما يرتديان البيجاما.

وكانت فايزة قد ولدت في عام 1934، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

وما لا يعرفه الكثير أن فايزة أحمد تزوجت من الموسيقار محمد سلطان واستمر زواجهما 17 عاماً ليرزقا بطارق وعمرو، ولكن حدث ما لا يتوقعه الجميع وهو الطلاق في مايو 1981.

والغريب أن فايزة تزوجت بعدها بالضابط عادل عبد الرحمن، ثم تطلقت منه بعد فترة قصيرة للغاية لتعود وتتزوج من محمد سلطان بعد معاناتها مع سرطان الثدي قبل رحيلها بفترة قصيرة.

شاركت فايزة أحمد في بطولة عدة أفلام منها تمر حنة وعريس مراتي وليلى بنت الشاطئ ومنتهى الفرح.

ومن أبرز أغانيها «بيت العز، ياما القمر عالباب، أنا قلبي إليك ميال، قدرت تهجر،، ويا اللي تعبني هواك».