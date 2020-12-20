ثلاثة مصادر تنفي سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل لانه لم يحملها اصلاً بل كان وما زال يحتفظ بجنسيته الاردنية
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جرينتش+2 04:55
السلطات البريطانية تعلن أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق رحلاتها من المملكة واليها

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