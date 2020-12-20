أجواء مشمسة وباردة في معظم المناطق اليوم وغدا وبعده

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية الجنوبية وأجزاء من مرتفعات الشراة .

وتبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4 ، وفي مناطق البادية 20 – 5، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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