وزير السياحة يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد بموقع المغطس

نظمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغطس والطوائف المسيحية، مساء اليوم السبت، حفلاً لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بموقع معمودية السيد المسيح “المغطس” بمشاركة عدد من النواب والغبطة والنيافة رؤساء الكنائس ورجال الدين.

وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، راعي الحفل، “نحتفل معكم اليوم بإنارة شجرة عيد الميلاد في موقع المغطس الذي ترحل إليه عيون وأفئدة المؤمنين من كافة الطوائف المسيحية في العالم، من المكان الذي تتجلى فيه عظمة التضحية وكينونة العطاء، حيث الأرض المباركة التي تعمدت بروح المعمودية عُمّاد السيد المسيح عليه السلام”. وأضاف أن تجاور المآذن والكنائس واجتماع صوت الآذان بالتراتيل في الأردن، يظهرُ عظمة المملكة قيادةً وشعباً وتاريخاً وحضارةً، حيث ينظر الأردن للديانة المسيحية والديانات الأخرى من مبدأ رسالته الخالدة “رسالة عمان” في الوسطية والاعتدال والمحبة.

وتابع الفايز، أنه وخلال إضاءة شجرة عيد الميلاد في موقع المغطس، تضاء أيضاً أشجارٌ عدة في مدنٍ وقرى أردنية، حيث أننا نُعَلّق على هذه الأشجار أمنياتنا الطيبة بأن يعود الفرح مجدداً الى هذا العالم.

من جهته، قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، المطران خريستوفورس حنا، إنه في هذه المناسبة ومن هذا الموقع المقدس ندعو للسلام والمحبة والإيمان، وصلاتنا مرفوعة لحمايتنا من الوباء، وحماية بلادنا وشعبنا، ومليكنا الذي يبذل جهوداً جبارة من أجل القضايا كافة وخاصة قضية القدس والأماكن المقدسة.

وقدم المطران شكره لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وإدارة المغطس على الجهود المبذولة في خدمة المواقع الأثرية التي لها علاقة بالوجود المسيحي.

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