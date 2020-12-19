وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 27 وفاة و1283 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 272,797

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 27 وفاة و1283 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3545 وفاة و272797 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 466 حالة في محافظة إربد، منها 42 حالة في الرمثا، و428 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و116 حالة في محافظة المفرق، و74 حالة في محافظة البلقاء و65 حالة في محافظة العقبة، و44 حالة في محافظة الكرك، و33 حالة في محافظة جرش، و29 حالة في محافظة عجلون، و27 حالة في محافظة الزرقاء، وحالة واحدة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 30126 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 124 حالة، فيما غادرت 59 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1149 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 903 بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 334 بنسبة إشغال 36 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 143 جهازا بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2576 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 239126 حالة.

وأضاف أن 11336 فحصاً مخبريّا أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2944337 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 32 ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).