بومبيو يتهم روسيا "رسميا" بارتكاب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أميركية، وأهدافًا اخرى في العالم
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هرولة تطبيعية.. سفراء المغرب بواشنطن ونيويورك وباريس يشاركون نظراءهم الإسرائيليين الاحتفال بعيد”الحانوكاه” اليهودي

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