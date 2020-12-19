نقابة المهن الموسيقية المصرية تطمئن جمهور محمد منير على صحته

طمأنت نقابة المهن الموسيقية المصرية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت أن محمد منير بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين، في بيان لها اليوم السبت، أن ألمطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قد تواصل مع الفنان محمد منير، واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد، وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت ان محمد منير سيعود، خلال الساعات المقبلة، لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد “باب الجمال” الذي سيتم طرحه الأسبوع القادم.

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