بومبيو يتهم روسيا "رسميا" بارتكاب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أميركية، وأهدافًا اخرى في العالم
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جرينتش+2 04:33
خطيبة خاشقجي تطالب بايدن بالوفاء بوعده بكشف جميع وثائق وتسجيلات وكالة المخابرات المركزية المتعلقة بمقتل خطيبها

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