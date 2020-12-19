بومبيو يتهم روسيا "رسميا" بارتكاب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أميركية، وأهدافًا اخرى في العالم
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جرينتش+2 04:33
أجواء مشمسة وباردة اليوم وارتفاع الحرارة غدا في معظم المناطق

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