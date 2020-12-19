أجواء مشمسة وباردة اليوم وارتفاع الحرارة غدا في معظم المناطق

يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تكون الاجواء باردة ليلاً في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية الجنوبية وأجزاء من مرتفعات الشراة.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الإثنين مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4 ، وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الاغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 24 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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