حروب الخونة.. القوات التركمانية العميلة لتركيا تهاجم مواقع "قسد" الكردية العميلة لأمريكا بمدينة عين عيسى بريف الرقة
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وزارة الطاقة تعلن عن محطات المحروقات المستثناة من الحظر الشامل اليوم الجمعة

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