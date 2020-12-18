وزارة الطاقة تعلن عن محطات المحروقات المستثناة من الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا حتى صباح غد السبت.

وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.

المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع- زيزيا، محطة الحصن اربد، محطة الكرك المركزية، محطة القويرة العقبة، محطة الشوبكي، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة خلدا 1، محطة قولف عنجرة، محطة يحيى بدر الحديد، محطة عياش محمد أبو العيس(العموش).

المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس، محطة الجيزة، محطة الشيدية، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار، محطة الطنيب، محطة ش. الشريف حسين، محطة وادي رم، محطة اربد، محطة خو، محطة المركز الثقافي، محطة مطار العقبة.

المحطات التابعة لتوتال: محطة اليادودة، محطة القويرة، محطة نايفة، محطة رأس النقب، محطة السعد، محطة صويلح، محطة القطرانة.

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