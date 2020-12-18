وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3518 والإصابات إلى 271514.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 662 حالة في محافظة إربد، منها 67 حالة في الرمثا، و522 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و150 حالة في محافظة الزرقاء، و101 حالة في محافظة المفرق، و54 حالة في محافظة مأدبا، و50 حالة في محافظة البلقاء، و48 حالة في محافظة جرش، و 48 حالة في محافظة الكرك، و36 حالة في محافظة عجلون، و19 حالة في محافظة الطفيلة، و16 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، و2 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 31446 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 137 حالة، فيما غادرت 153 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1101 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 937 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 332 بنسبة إشغال بلغت 36 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 155 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3160 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 236550 حالة.

وأضاف أن 17735 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2933001 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 63ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).