بومبيو يتهم روسيا "رسميا" بارتكاب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أميركية، وأهدافًا اخرى في العالم
أهم العناوين
جرينتش+2 04:33
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني