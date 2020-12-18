حروب الخونة.. القوات التركمانية العميلة لتركيا تهاجم مواقع "قسد" الكردية العميلة لأمريكا بمدينة عين عيسى بريف الرقة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:59
في محاولة اولى لازالة مظلمة تاريخية.. بايدن يرشح أول أمريكية من اهل البلاد الأصليين لمنصب وزيرة الداخلية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني