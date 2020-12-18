بشرى لخيبر.. السعودية تشطب من المنهاج التعليمي نصوصا معادية لليهود

يشير بحث الى ان السعودية أزالت من المناهج الدراسية في طبعاتها الجديدة، نصوصا تحض على الكراهية تجاه أبناء الديانة اليهودية وإسرائيل والمثلية الجنسية، وهو ما يعتبر تحولا تاريخيا ملحوظا في توجهات المملكة وعلاقاتها مع إسرائيل. بحسب ما ذكر موقع مكان الاسرائيلي.

وقد أجرى البحث معهد “امباكت-إس-اي” IMPACT-SE لمراقبة السلام والتسامح الديني والثقافي في التعليم المدرسي، وهو مركز دراسات مقره في إسرائيل مختص بمتابعة الأنظمة التعليمية المختلفة والتغيرات التي تطرأ عليها.

وذكرت صحيفتا تايم الامريكية وتيليغراف البريطانية، انه بالتوازي بدأ جهاز التعليم في المملكة قد وضع مضامين تنادي بالدفاع عن الإسلام ولكن بطرق متسامحة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية بواشنطن ان الإدارة الأمريكية تستمد الشجاعة من هذه التغييرات الإيجابية في البرامج والمناهج السعودية.