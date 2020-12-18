حروب الخونة.. القوات التركمانية العميلة لتركيا تهاجم مواقع "قسد" الكردية العميلة لأمريكا بمدينة عين عيسى بريف الرقة
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المغرب.. المقايضة بين مغربية الصحراء و التطبيع مع الكيان الصهيوني

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