أجواء باردة وغائمة بلا مطر اليوم الجمعة وغدًا

تكون الأجواء اليوم الجمعة، غائمة جزئيًا، وباردة في معظم المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ووفق الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، كما يتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.

أما يوم غد السبت فتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 6، وفي مرتفعات الشراة 10 – 5 ، وفي مناطق البادية 16 – 7، وفي مناطق السهول 15 – 10، وفي الاغوار الشمالية 21 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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