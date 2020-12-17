جيش الاحتلال التركي ينسحب، دون اعلان، من آخر نقطتي مراقبة محاصرتين من قبل الجيش العربي السوري في ريف حلب
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وقائع التطبيع المغربي – اليهودي/ الإسرائيلي من عهد محمد الخامس إلى الحسن الثاني الى محمد السادس

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