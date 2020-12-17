جيش الاحتلال التركي ينسحب، دون اعلان، من آخر نقطتي مراقبة محاصرتين من قبل الجيش العربي السوري في ريف حلب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:03
لقاح الخصاونة وعبيدات ضد كورونا يسفر عن نتيجة جيدة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني