سبحان مُغيّر الاحوال.. صندوق اليونيسف يتولي إطعام أطفال "الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس"
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جرينتش+2 09:44
لافروف يبحث مع المقداد تعزيز العلاقات بين روسيا وسوريا/ فيديو

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