جيش الاحتلال التركي ينسحب، دون اعلان، من آخر نقطتي مراقبة محاصرتين من قبل الجيش العربي السوري في ريف حلب
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الغاء زيارته للبنان.. الرئيس الفرنسي ماكرون يُصاب بالكورونا

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