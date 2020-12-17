سبحان مُغيّر الاحوال.. صندوق اليونيسف يتولي إطعام أطفال "الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس"
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جرينتش+2 09:43
الخصاونة يعلن توجه الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات بالفترة المقبلة

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