الخصاونة يعلن توجه الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات بالفترة المقبلة



اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن توجه الحكومة نحو الفتح التدريجي الآمن للقطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني مع شخصيات من محافظات عدة، في قصر الحسينية اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على المواءمة بين إجراءات المحافظة على الصحة العامة وعدم تضرر القطاع الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجول والقطاعات المغلقة يبدأ تطبيقها العام المقبل.

وقالت إنه سيتم إعلان هذه الاجراءات قبل نهاية العام الحالي.