في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 09:04
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم وارتعاع الحرارة غدا الجمعة

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