استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم وارتعاع الحرارة غدا الجمعة

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من البلاد، وتدريجياً مع ساعات الليل الاولى تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تخف سرعتها اثناء الليل.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض .

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 6، وفي مرتفعات الشراة 9 – 5 ، وفي مناطق البادية 17 – 8، وفي مناطق السهول 12 – 8، وفي الاغوار الشمالية 21 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 23 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.