في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
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جرينتش+2 01:39
يهود المغرب يحتفلون باتفاق التطبيع مع إسرائيل ويعتبرونه “معجزة” عيد الأنوار

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