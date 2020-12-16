وصول تعزيزات كبيرة من الجيش السوري إلى الجبهة الجنوبية

القيادات الأمنية والعسكرية السورية تلقت بلاغا بضرورة الاستعداد لحرب متوقعة، وأجلت تسريح الجنود المنتهين من الخدمة

نقل موقع مكان العبري عن وكالة سْتيب الإخبارية، أن مصدرا عسكريا خاصا تحدث عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الجيش السوري والميليشيات التابعة لها إلى الجبهة الجنوبية مؤخرا.

وقال إن القيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري تلقت بلاغا بضرورة الاستعداد لحرب متوقعة، وأجّلت تسريح الجنود المنتهين من الخدمة.

ولفت المصدر إلى أن هذه التطورات تُنذر باحتمال وقوع مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. ويتزامن ذلك مع تحركات متواصلة لميليشيات إيران في المنطقة.