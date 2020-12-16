وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 28 حالة وفاة و2561 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 267,585

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 وفاة و2561 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3465 وفاة و267585 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 926 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و771 حالة في محافظة إربد، منها 81 حالة في الرمثا، و174 حالة في محافظة عجلون، و136 حالة في محافظة الزرقاء، و124 حالة في محافظة البلقاء، و90 حالة في محافظة المفرق، و74 حالة في محافظة جرش، و66 حالة في محافظة العقبة، و60 حالة في محافظة مأدبا، و53 حالة في محافظة الكرك، و50 حالة في محافظة الطفيلة، و37 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 33846 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 136 حالة، فيما غادرت 138 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1149 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 984 بنسبة إشغال بلغت 23 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 334 بنسبة إشغال بلغت 36 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 162 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4029 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 230274 حالة.

وأضاف أن 22540 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2894090 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).