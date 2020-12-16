في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
أهم العناوين
جرينتش+2 01:39
نمو طفيف في احتياطي العملات الأجنبية هذا العام بالأردن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني