في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
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صراع اكراد الخيانة.. “المجلس الوطني الكردي” يتهم “حزب الاتحاد الديمقراطي” بحرق مكاتبه في الحسكة ويستنجد بـ“قسد”

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