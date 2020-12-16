في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
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جرينتش+2 01:38
خصومه توعدوه في البداية ثم صوتوا له.. إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسا للبرلمان الكويتي

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