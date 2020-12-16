تمرد.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تعزل 100 إمام وخطيب مسجد لانهم رفضوا اوامرها بمهاجمة “الإخوان المسلمين”

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية عن عزل عشرات الأئمة وخطباء المساجد في منطقتي مكة والقصيم، وذلك لعدم التزامهم بتوجيهات الوزارة للتحذير من “خطر” جماعة الإخوان المسلمين.

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا بعزل 100 إمام وخطيب مسجد، لعدم التزامهم بالتحذير والتوعية من خطر جماعة الإخوان المسلمين.

ويتعلق الأمر بمنطقتي مكة والقصيم شمالي المملكة. ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح مصدر لصحيفة “الوطن اونلاين” السعودية، امس الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع الخطباء “بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية إثارتها بين شعب المملكة”.

وقد نظمت الوزارة سلسلة من المحاضرات بعنوان (التحذير من الجماعات الإرهابية “الإخوان أنموذجاً”) في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا الوزير في منتصف الشهر الماضي إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية”.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)