في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
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تمرد.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تعزل 100 إمام وخطيب مسجد لانهم رفضوا اوامرها بمهاجمة “الإخوان المسلمين”

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