في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 12:39
برئاسة ميرزا بولاد.. تشكيل كتلة “القرار” النيابية وتضم 24 عضوا

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