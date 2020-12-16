انقاذ شخص حوصر داخل شق صخري في ضاحية الرشيد بعمان

تمكن فريق البحث والانقاذ الدولي في مديرية الدفاع المدني، من انقاذ شخص حوصر داخل شق صخري بمنطقة ضاحية الرشيد بعمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان حول محاصرة شخص داخل شق صخري في منطقة ضاحية الرشيد، إثر سقوط صخرة أغلقت الشق.

وأضاف، ان فريق البحث والانقاذ الدولي ودفاع مدني وسط عمان قد تحركا على الفور الى الموقع واستطاع االوصول إلى الشخص وإخراجه وتقديم الإسعافات اللازمة له، ومن ثم نقله للمستشفى وهو بحالة متوسطة، مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

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