في سياق خطة الصهينة والتطبيع التي يطبقها الفريق عبد الفتاح البرهان.. سحب الجنسية السودانية من خالد مشعل
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انقاذ شخص حوصر داخل شق صخري في ضاحية الرشيد بعمان

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