في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 07:37
الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين تطلق وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

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