“أمان” يفوز بجائزة أفضل تطبيق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا

فاز تطبيق أمان لتتبع مخالطي مصابي كورونا، بجائزة “أفضل تطبيق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2020” خلال فترة الجائحة، وذلك ضمن مسابقة “ابتكار التطبيقات من هواوي في إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها الأردن في المجالات التقنية”.

وتهدف مسابقة “ابتكار التطبيقات من هواوي”، والتي شملت دولاً من أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وافريقيا، وأميركا اللاتينية، والصين، إلى إفادة المطورين العالميين من إمكانات خدمات (HMS) المفتوحة لإنشاء تطبيقات رائدة ومبتكرة تساهم في تعزيز الحلول الذكية لمستخدمي أجهزة هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

وراعت اللجنة العديد من العوامل في اختيار التطبيقات الذكية التي جرى ترشيحها، اهمها كفاءة وفعالية التطبيق ومدى سهولة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع بالاضافة الى فائدة المجتمع والابتكار.

يشار الى أن الأردن كان ضمن الدول العشرة الاولى التي بدأت بتطوير التطبيقات الذكية لتتبع مخالطي مصابي كورونا بهدف حصرهم والحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

واكدت وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن الدراسات العلمية والتجربة أثبتت أن تطبيق “أمان” ساهم في كسر سلسلة العدوى والحد من انتشار الإصابات في المجتمع، مشيرة إلى أن هناك عددا من الاصابات تكتشف يوميا عبر التطبيق الأمر الذي يساهم في الحد من تسجيل إصابات إضافية يوميا.

‎واشارت الوزارة إلى أن التطبيق يثبت فعاليته يوما بعد يوم في تتتبع المخالطين والكشف عن مصدر عدوى الإصابات، لافتة إلى أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 5ر2 مليون مشترك.

وتطبيق “أمان” هو احد المبادرات الوطنية المقدمة لصالح وزارة الصحة، وتم تطويره من قبل مجموعة “جوتيك” التطوعية والتي تشكلت عند بدء الجائحة.

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