وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 174 حالة و30 وفاة و2547 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 265,024
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يونس شلبي.. هكذا استقبله اهله وتلاميذه وجيرانه “بعد وفاته”

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