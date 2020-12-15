وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 174 حالة و30 وفاة و2547 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 265,024
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التعليم العالي: امتحانات البكالوريوس والدبلوم عن بعد، والدكتوراه والماجستير في الجامعات

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