التعليم العالي: امتحانات البكالوريوس والدبلوم عن بعد، والدكتوراه والماجستير في الجامعات

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 12 / 2020 برئاسة معالي الدكتور محمد أبوقديس تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بالامتحانات النهائية في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021:

أولاً: طلبة درجة البكالوريوس:

• تُجرى الامتحانات النهائية لكافة متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية ومتطلبات الكلية الاجبارية والاختيارية ومساقات التخصص في كل كلية إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات على أن يتم إظهار علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويترك له حرية إختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي.

• تُجرى الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي لكافة المساقات التي تم تدريسها داخل الحرم الجامعي، ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة.

• فيما يتعلق بمشاريع التخرج في التخصصات المختلفة فيترك للجامعة حرية اتخاذ الإجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.

طلبة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والتمريض (السنوات السريرية)

• تُجرى الامتحانات النهائية لطلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة دكتور صيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (السنتين الثالثة والرابعة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الطلبة نظام العلامات النافذ في الجامعة.

ثانياً: طلبة كليات المجتمع المتوسطة

1. يطبق على طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.

2. يتم إجراء الامتحان الشامل لهم في حرم تلك الكليات وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً: طلبة الدراسات العليا:

1. تجرى الامتحانات النهائية لجميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الطلبة نظام العلامات النافذ في الجامعة.

2. تعقد امتحانات الشامل للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

3. تتم مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

رابعاً: الطلبة الموجودون خارج المملكة قبل تاريخ إتخاذ هذه القرارات (لمختلف الدرجات):

في حال عدم تمكنهم من العودة للمملكة لإجراء الامتحانات النهائية في المساقات التي لا يمكن عقدها إلكترونياً فيترك للجامعة حرية تقييمهم وإجراء الامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات.

خامساً: كما أكد مجلس التعليم العالي على توجيه الجامعات للآتي:

1. يراعى في الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد) أن يكون هناك توازن بين عدد أسئلة الامتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة على هذه الأسئلة.

2. الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية.