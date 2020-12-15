زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بايدن بالفوز بالرئاسة الأمريكية

هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، وهو من الحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

وفاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.

ووصف بايدن تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي، امس الاثنين، بأنه “نصر جلي” على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال بايدن إنه يجب احترام نتائج انتخابات المجمع الانتخابي الأمريكي لأنها تعبير عن إرادة الشعب ولا ينبغي مهاجمتها، مشددا على أن “سيادة القانون ودستورنا وإرادة الشعب سادت مرة أخرى فى أمريكا”.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية.