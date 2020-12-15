الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة السرقة في شباط المقبل

أعلنت إحدى المحاكم المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الحكم بشأن مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد وزيري، بتهمة سرقتها والنصب عليها.

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة الحكم على وزيري حتى جلسة 22 فبراير/ شباط المقبل للنطق، في اتهامه بالنصب على الفنانة اللبنانية بمبلغ 63 مليون جنيه، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وكانت هيفاء وهبي قد رفضت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إنهاء الخلافات القانونية بينها وبين محمد وزيري، مؤكدة “هذا من سابع المستحيلات أن يحصل!”.

وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ”محمد وزيري”.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.

وكان محمد وزيري قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من هيفاء وهبي، ولكنه خسرها، وتم رفض دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج”.