اغلاق ومخالفة 1600 منشأة منذ صدور امر الدفاع 20

أغلقت وخالفت الجهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، حوالي 1600منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 3021 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

واشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20، اليوم الثلاثاء، ان حوالي 96 ألف زيارة نفذتها الجهات الرقابية لمنشآت مختلفة تشمل 13 وزارة وجهة حكومية، وذلك بعد صدور أمر الدفاع للفترة من 25 تشرين الاول الماضي ولغاية 13 الشهر الحالي في مختلف مناطق المملكة.

واوضحت البيانات ان الجهات الرقابية قامت بمخالفة 1034 سوبر ماركت ومحل بيع مواد تموينية وخضار، و94 مطعما و”كوفي شوب” و157 محل بيع أجهزة كهربائية ومعدات منزلية و41 مخبزا و45 محل ألبسة و3 مقالع واغلاق منشآت أخرى في قطاعات متعددة.

وأكدت الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 مجددا، ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا. وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الجهات الرقابية مستمرة بعمليات الرقابة على المنشآت والأفراد في جميع المحافظات للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين الى الاتصال على الرقم 0779999116، لمعرفة المزيد من المعلومات.

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