استقالة حنان عشراوي وواقع منظمة التحرير

مزبلة التاريخ في انتظاره .. المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وحصوله على 306 اصوات مقابل 232 لترامب
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