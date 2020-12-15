مزبلة التاريخ في انتظاره .. المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وحصوله على 306 اصوات مقابل 232 لترامب
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إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي/ فيديو

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