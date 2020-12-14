أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط .. انفجار سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة وقع نتيجة إصابتها "من مصدر خارجي"
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نقابة المحامين تقرر منع الترافع في المحاكم لمدة أسبوع

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