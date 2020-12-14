نقابة المحامين تقرر منع الترافع في المحاكم لمدة أسبوع

اعلن نقيب المحامين مازن إرشيدات، اليوم الاثنين، إنّ “مجلس النقابة اتخذ عدة قرارات بما فيها منع الترافع في جميع المحاكم لمدة أسبوع من الأربعاء المقبل”

وفيما يتعلق بأمر الدفاع 21، قال إرشيدات خلال مؤتمر صحفي: “اجتمعت النقابة والحكومة الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، وتم الاتفاق على تجميد أمر الدفاع 21، والحكومة لم تلتزم”.

وأضاف، أن النقابة حاولت التواصل مع الحكومة لمعرفة عدم الالتزام، وكان رد الحكومة “أمر دفاع لا يمكن تجميده”، مشيرا، إلى أن أمر الدفاع 21 “لا علاقة له بفيروس كورونا”.

وقال: “ننتظر من الحكومة ردا خلال 60 يوما على مطالب النقابة بموجب القانون وأمر الدفاع” .

ولفت النظر إلى أن “القطاع متضرر من جائحة كورونا، ولم يتم اعتباره متضررا من طرف الحكومة”.

وأشار، إلى أن النقابة تتوافق مع أمر الدفاع 5، “والباقي لدينا اعتراض عليه”.

وبين، أن أمر الدفاع 21 لم يطبق على المحاكم الشرعية، لافتا النظر إلى أن النقابة لا تقبل الاعتداء على السلطة القضائية.

“كان لدينا مطالب من الحكومة بوجود انتخابات نقابة، واعتذر وزير العدل بسام التلهوني بسبب أزمة كورونا”.

وأشار إرشيدات، إلى أن عدد المحامين المصابين بفيروس كورونا، 40 من أصل 19 ألفا، وعدد القضاة المصابين 82 من أصل 1300.

وقرر مجلس نقابة المحامين، السبت 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، تعليق العمل بقرار منع الترافع المقرر يوم الأحد المقبل، بعد اجتماع في رئاسة الوزراء ضم رئيس الوزراء ونقيب المحامين بحث أمر الدفاع 21.

وقرر وزير العدل بسام التلهوني، امس الاول السبت، إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.