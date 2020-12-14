كشف قضية احتيال ببيع أراضٍ في القدس بقيمة 8ر2 مليون دولار

انهت إدارة البحث الجنائي التحقيق بقضية احتيال لبيع أراضٍ خارج المملكة بقيمة 8ر2 مليون دولار، وألقت القبض على المتورطين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الأشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي في محافظة الزرقاء عن تعرضه للاحتيال من قبل عدة اشخاص، بعد شراء أرض خارج المملكة ( القدس) بقيمة مليونين وثمانمئة الف دولار، طالبا الادعاء بعد ان تبين انهم قد احتالوا عليه بواسطة هويات مزورة.

واضاف انه من خلال التحقيق وجمع المعلومات حُددت هوية المشتبه به الرئيس في القضية، وتبين أنه زور وبالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص هويات شخصية لأصحاب الأرض الأصليين، واتمام عملية الاحتيال، وبيع الأرض للضحية بمبلغ مليونين وثمانمئة الف دولار.

وتابع انه بالبحث عن المتورط الرئيس في القضية، حُدد مكان وجوده بعد أن توارى عن الأنظار، وأُلقي القبض عليه، كما أُلقي القبض على ثمانية أشخاص آخرين اشتركوا معه وساعدوه على اتمام عملية الاحتيال، وضُبط بحوزتهم مبلغ 70 الف دولار، وما زالت التحقيقات جارية.

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