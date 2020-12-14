عبيدات: لقاح فايزر سيصل في شباط، وقرار التعليم الوجاهي مرتبط بالوضع الوبائي

قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الأردن قد شهد انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع فترة الذروة خلال الفترة الماضية بنسبة 35%، وكذلك النسبة الإيجابية للفحوصات وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة العزل وأسرة العناية الحثيثة.

وأوضح عبيدات، في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، أن الوضع الوبائي دقيق لكنه يسير بشكل إيجابي، رغم بقاء أعداد الإصابات بالآلاف وبقاء الفيروس منتشرا في المجتمع، داعيا إلى الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد الجسدي والتركيز على ارتداء الكمامات.

وأكد أن الأردن وقع بشكل نهائي مع شركة فايزر بشأن لقاح كورونا لتغطية احتياجات 5 بالمئة من المواطنين، مشيرا إلى أن اللقاح سيصل الأردن في شهر شباط القادم وهناك سعي لإيصاله قبل ذلك، منوها بوجود اتفاقيات أولية مع شركات أخرى لحجز الكمية المطلوبة.

ولفت عبيدات إلى أن نتائج المطاعيم المعتمدة لم تظهر أية أعراض أو مشاكل، قائلا إنه سيتم التواصل مع الإمارات لتزويد الأردن بجزء من جرعات اللقاح الصيني حال وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته على إعطائه بصفة طارئة، مبينا أنه سيتم إعداد ملف خاص بالمطعوم الإماراتي لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبيّن توجه الوزارة لافتتاح مستشفيات ميدانية في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الأمور تسير حسب ما خطط له بشأن المستشفيات الميدانية، ومنها جهوزيتها لعلاج الذين يعانون من أمراض أخرى.

ونفى عبيدات أن تكون أعداد الإصابات المسجلة في الأردن أكثر من الأعداد المعلنة، وقال هناك فرق بين التعرض للعدوى حيث يصبح لدى الشخص أجساما مضادة والإصابة بالعدوى والفيصل في ذلك هو فحص الـPCR.

وقال أن قرار إمكانية عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات سيتم خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن قرار عودة التعليم الوجاهي من عدمه سيكون بحسب الوضع الوبائي.