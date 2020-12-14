ضبط أشجار زيتون معمرة اقتلعت بطريقة غير مشروعة

ضبط العاملون بفرع البيئة في الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وسياحة البلقاء بالاشتراك مع مكتب زراعة البلقاء، مركبتين محملتين بثماني أشجار زيتون رومي المعمرة.

وتعد هذه من الأشجار المهددة بالانقراض ويُمنع قطعها أو اجتثاثها أو نقلها بموجب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 بند الأشجار النادرة وشبه المنقرضة.

وجرى التحفظ على الأشجار بأحد المشاتل الحرجية التابعة لوزارة الزراعة للحفاظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي ذلك الجرم.

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