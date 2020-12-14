وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 169 حالة و42 وفاة و2863 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 262,477
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جشع.. هيئة مكافحة الفساد تحيل نائبا سابقا وولده إلى القضاء بتهمة استغلال النفوذ والانتفاع بشكل غير مشروع

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