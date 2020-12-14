أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط .. انفجار سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة وقع نتيجة إصابتها "من مصدر خارجي"
أهم العناوين
جرينتش+2 03:26
بينما يهرول خونة العرب للتطبيع.. ضمير العالم ينتصر في الامم المتحدة لقضية فلسطين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني