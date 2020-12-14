القائمة الكاملة باسماء القضاة الشرعيين المشمولين بالترفيع

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين، بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (33/120/2020) الصادر في 30 تشرين الثاني، والمتضمن ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين إلى مختلف الدرجات، اعتبارا من 31 كانون الأول الجاري.

وفيما يلي الاسماء :

_ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سميح سليمان علي الزعبي المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

2_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

3_ترفيع فضيلة الشيخ نواف عبدالسلام حماد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

4_ترفيع فضيلة الشيخ محمد وجيه مصطفى حسن غرايبه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

5_ترفيع فضيلة الشيخ فريوان حامد علي الخوالده القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

6_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور جمال كاسب مفلح الرحامنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

7_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابوالهيجاء القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

8_ترفيع فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

9_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

10_ ترفيع فضيلة الشيخ طارق عبدالنبي محمد الدقامسه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

11_ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

12_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور منصور عبدالله فياض الطوالبه مدير معهد القضاء الشرعي الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

13_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور اشرف يحيى رشيد العمري مدير المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

14_ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

15_ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

16_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور حسين علي صالح العمري القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

17_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور مفلح محمد مفلح القضاة القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

18_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور محمد “محمدامين” فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

19_ترفيع فضيلة الشيخ مامون محمد عمر ابوسيف القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

20_ترفيع فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

21_ترفيع فضيلة الشيخ سليمان صالح سليمان العسوفي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

22_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

23_ترفيع فضيلة الشيخ بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

24_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

25_ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

26_ترفيع فضيلة الشيخ “محمدامين” عواد حسين الزعبي القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

27_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور نايل عطاالله ارشيد الدعسان القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

28_ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

29_ترفيع فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

30_ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

31_ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

32_ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مرب…