وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 169 حالة و42 وفاة و2863 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 262,477
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الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا الى الاراضي الاردنية

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