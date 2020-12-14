الأمن العام يحذر المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع.

وقدمت المديرية مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة، منها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال إلى أماكن المرتفعة والأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة؛ مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

وطلبت بتفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل، والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها. كما دعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، أو السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية، والابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911، عند الحاجة والضرورة وطلب المساعدة.

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